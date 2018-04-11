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April 11, 2018 / 6:08 PM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Family Of Driver Killed In Tesla Car Crash Hires Law Firm To Explore Legal Options - Law Firm

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Minami Tamaki LLP:

* FAMILY OF DRIVER KILLED FROM TESLA CAR CRASH HIRES LAW FIRM TO EXPLORE LEGAL OPTIONS

* FIRM BELIEVES TESLA’S AUTOPILOT FEATURE IS DEFECTIVE AND LIKELY CAUSED HUANG’S DEATH - LAW FIRM

* FIRM’S PRELIMINARY REVIEW UNCOVERED COMPLAINTS BY OTHER TESLA DRIVERS OF NAVIGATIONAL ERRORS BY AUTOPILOT FEATURE - LAW FIRM MINAMI TAMAKI

* FAMILY OF WALTER HUANG, WHO DIED MARCH 23, IN A TESLA CAR CRASH, HAS HIRED MINAMI TAMAKI LLP TO EXPLORE LEGAL OPTIONS - LAW FIRM Source text for Eikon: Further company coverage:

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