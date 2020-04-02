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April 2, 2020 / 1:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Famous Brands Says Co Not To Provide Any Further Financial Assistance To GBK Business

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Famous Brands Ltd:

* JSE: FBR - CAUTIONARY ANNOUNCEMENT

* FAMOUS BRANDS LTD - TAKEN DECISION TO NOT PROVIDE ANY FURTHER FINANCIAL ASSISTANCE TO GBK BUSINESS

* FAMOUS BRANDS - DECISION TO WITHHOLD FURTHER FINANCIAL SUPPORT FOR GBK MAY RESULT IN AN IMPAIRMENT OF FULL VALUE OF FAMOUS BRANDS’ INVESTMENT IN GBK

* FAMOUS BRANDS LTD - HAS REVIEWED ITS INVESTMENT IN GBK, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY INCORPORATED IN UK

* FAMOUS BRANDS LTD - BOARD OF GBK WILL CONSIDER OPTIONS AVAILABLE TO BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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