FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 11:47 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fannie Mae Posts Quarterly Net Interest Income Of $5.23 bln

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :

* FANNIE MAE QUARTERLY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS $3,323 MILLION OR $0.56/SHARE - SEC FILING

* FANNIE MAE QUARTERLY TOTAL INTEREST INCOME $28,514 MILLION VERSUS $27,384 MILLION

* FANNIE MAE QUARTERLY NET INTEREST INCOME $5,232 MILLION VERSUS $5,346 MILLION

* FANNIE MAE SAYS EXPECTS TO PAY TREASURY A DIVIDEND OF $938 MILLION FOR THE SECOND QUARTER OF 2018 BY JUNE 30, 2018 Source text - bit.ly/2jnbON0 Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.