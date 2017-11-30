FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 1.6 Percent In October‍​
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Politics
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
Breakingviews
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 30, 2017 / 9:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 1.6 Percent In October‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :

* FANNIE MAE - FANNIE MAE‘S BOOK OF BUSINESS INCREASED AT A COMPOUND ANNUALIZED RATE OF 1.6 PERCENT IN OCTOBER‍​

* FANNIE MAE - FANNIE MAE COMPLETED 7,293 LOAN MODIFICATIONS IN OCTOBER

* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE REMAINED FLAT IN OCTOBER

* FANNIE MAE - THE MULTIFAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED TWO BASIS POINTS TO 0.05 PERCENT IN OCT

* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE REMAINED FLAT IN OCTOBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.