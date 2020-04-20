BRIEF-Far East Horizon Says Q1 Profit Attributable Fell By About 15%

April 20 (Reuters) - Far East Horizon Ltd:
* PROFIT ATTRIBUTABLE IN Q1 DECLINED BY ABOUT 15% YEAR-ON-YEAR
* NORMAL OPERATION OF SOME OF GROUP’S BUSINESSES SUFFERED INEVITABLE SHORT-TERM IMPACT FOR Q1
* ALL BUSINESSES ACTIVITIES HAVE GRADUALLY RESUMED NORMAL OPERATION SINCE MARCH
* COMPARABLE REVENUE IN Q1 FOR EQUIPMENT OPERATION BUSINESS FELL BY ABOUT 40% YEAR-ON-YEAR
* OPERATION OF HOSPITAL OPERATION SEGMENT WAS NEGATIVELY AFFECTED IN Q1, WITH COMPARABLE REVENUE FALLING BY ABOUT 30% Source text for Eikon: Further company coverage: