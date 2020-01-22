Switzerland Market Report
January 22, 2020 / 1:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Far Ltd Signs MoU With Glencore

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - FAR Ltd:

* SIGNED A BINDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (“MOU”) WITH GLENCORE ENERGY (UK) LTD

* MOU FOR FULL ALLOCATION OF COMPANY’S SHARE OF CRUDE OIL FROM SANGOMAR FIELD

* OFFTAKE EXPECTED TO BE FOR A PERIOD OF 7 YEARS FOLLOWING FIRST OIL WITH A MINIMUM OF 20 MILLION BARRELS EXPECTED TO BE PRODUCED DURING THAT TIME

* WORK CONTINUES ON PLANS FOR DEVELOPMENT OF GAS IN SANGOMAR FIELD AND A CONCEPT SELECT DECISION IS LIKELY TO BE MADE BY JV IN Q3 OF THIS YEAR

* SANGOMAR DEVELOPMENT PHASE 1 CAPITAL EXPENDITURE & OPERATING EXPENDITURE ESTIMATES REMAIN UNCHANGED

* SANGOMAR FIELD JV IS TO FINALISE A REVIEW OF ALL SOCIAL INVESTMENT PARTNERS FOR 2020-2022 IN THE NEXT MONTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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