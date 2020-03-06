Healthcare
March 6, 2020 / 6:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Farfetch Postpones Capital Markets Day Previously Scheduled For March 12

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Farfetch Ltd:

* FARFETCH POSTPONES CAPITAL MARKETS DAY PREVIOUSLY SCHEDULED FOR MARCH 12

* FARFETCH LTD - BUSINESS CONTINUES TO TRADE IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS FOR Q1 2020

* FARFETCH LTD - NOT SEEN ANY MATERIAL IMPACTS ON OUR MARKETPLACE TRADING OR OUR SUPPLY CHAIN DUE TO NOVEL CORONAVIRUS

* FARFETCH -DUE TO RESTRICTIVE TRAVEL & GROUP EVENT GUIDELINES PUT IN PLACE AS PRECAUTION RELATING TO COVID-19 WILL POSTPONE CAPITAL MARKETS DAY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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