Switzerland Market Report
June 25, 2019 / 7:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fastweb And Wind Tre Announce Strategic Agreement For Deployment Of Nationwide State-Of The-Art 5G Network

1 Min Read

June 25 (Reuters) - Swisscom Ag:

* FASTWEB AND WIND TRE ANNOUNCE A STRATEGIC AGREEMENT FOR THE DEPLOYMENT OF A NATIONWIDE STATE-OF THE-ART 5G NETWORK

* CO-INVESTMENT AGREEMENT WILL LEAD TO RAPID DEPLOYMENT OF A SHARED 5G RADIO ACCESS AND BACK-HAULING NETWORK IN ITALY

* AGREEMENT HAS AN INITIAL, TEN YEAR DURATION AND IS SUBJECT TO APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITIES

* FASTWEB WILL FINANCE CO-INVESTMENT AGREEMENT FROM ITS OWN AVAILABLE CASH RESOURCES. SWISSCOM’S GUIDANCE FOR 2019 REMAINS UNCHANGED

* TERMS OF CO-INVESTMENT WILL ALLOW IMPORTANT SYNERGIES FROM 2020 ONWARDS

* RESULTING NETWORK CAPACITY, INCREMENTAL INVESTMENT AND RUNNING COST WILL BE SPLIT ACCORDING TO A COST-SHARING-MECHANISM

* SWISSCOM - WIND TRE WILL MANAGE 5G NETWORK, WHILE BOTH OPERATORS WILL REMAIN INDEPENDENT IN COMMERCIAL AND OPERATIONAL USE OF SHARED INFRASTRUCTURE Source text for Eikon: Further company coverage:

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