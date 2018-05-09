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May 9, 2018 / 8:32 PM / in 2 hours

BRIEF-Fat Brands Says Have Taken Significant Steps Towards Closing Previously Announced Acquisition Of Hurricane Grill & Wings

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - FAT Brands Inc:

* FAT BRANDS INC - HAVE TAKEN SIGNIFICANT STEPS TOWARDS CLOSING PREVIOUSLY ANNOUNCED ACQUISITION OF HURRICANE GRILL & WINGS

* FAT BRANDS INC - EXPECT TO COMPLETE HURRICANE ACQUISITION IN NEXT 30 DAYS

* FAT BRANDS - PRO FORMA FOR HURRICAN GRILL & WINGS DEAL, AFTER FULL INTEGRATION OF EXPECTED SYNERGIES, EXPECT TO ACHIEVE ANNUALIZED REVENUE RUN-RATE OF OVER $18.5 MILLION

* FAT BRANDS INC - QTRLY TOTAL REVENUE OF $3.6 MILLION

* FAT BRANDS INC - QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.05 Source text for Eikon: Further company coverage:

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