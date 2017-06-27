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2 months ago
BRIEF-Faurecia confirms its 2018 objectives and 2017 guidance
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June 27, 2017 / 6:10 AM / 2 months ago

BRIEF-Faurecia confirms its 2018 objectives and 2017 guidance

1 Min Read

June 27 (Reuters) - FAURECIA:

* GROUP ALSO CONFIRMED ITS 2018 OBJECTIVES AND 2017 GUIDANCE.

* FINANCIAL TARGET FOR 2030: A CASH FLOW CONVERSION OF ABOVE 55% OF OPERATING INCOME

* Financial Target for 2030: Roce Above 30%

* ON HIGH HORSEPOWER ENGINES AND INDUSTRIAL APPLICATIONS : EXPECTS TO ACHIEVE 20% MARKET SHARE AND EUR 0.7 BILLION OF SALES IN THIS MARKET BY 2030.

* ON BATTERY AND FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES : GROUP IS TARGETING AN AVERAGE CONTENT PER VEHICLE OF EUR 300 AND SALES OF EUR 0.8 BILLION IN 2030. SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)

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