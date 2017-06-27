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BRIEF-Faurecia unveils its expectations for the next 15 years
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June 27, 2017 / 6:15 AM / 2 months ago

BRIEF-Faurecia unveils its expectations for the next 15 years

1 Min Read

June 27 (Reuters) - FAURECIA:

* EXPECTS STRONG PROFITABLE GROWTH POTENTIAL OF ITS CLEAN MOBILITY BUSINESS WHICH WILL SHOW OVER 7% CAGR OVER NEXT 15 YRS

* EXPECTS CLEAN MOBILITY BUSINESS TO REACH ABOVE €10 BILLION OF VALUE ADDED SALES BY 2030, WITH OPERATING MARGIN OF 15%

* THE GROUP IS TARGETING €7.7 BILLION SALES FOR ICE LIGHT VEHICLES IN 2030

* IN INDIA AND CHINA CO TARGETS 27% MARKET SHARE, UP FROM 12% TODAY AND €1.5 BN OF SALES FOR COMMERCIAL VEHICLE SALES IN 2030 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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