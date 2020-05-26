Healthcare
May 26, 2020 / 6:33 AM / Updated an hour ago

BRIEF-FBD Holdings Says Received Over 700 Claims Under Business Interruption

1 Min Read

May 26 (Reuters) - FBD Holdings PLC:

* RECEIVED OVER 700 CLAIMS UNDER BUSINESS INTERRUPTION EXTENSIONS OF ITS BUSINESS INSURANCE POLICIES

* OF VIEW THAT CO’S BUSINESS INSURANCE POLICIES DO NOT PROVIDE COVER FOR A PANDEMIC OF THIS NATURE

* CLAIMS RECEIVED FOLLOWING ACTIONS BY GOVERNMENT TO STOP SPREAD OF COVID 19, WHICH RESULTED IN TEMPORARY CLOSURE OF MANY BUSINESSES

* INTRODUCED A RANGE OF SUPPORT MEASURES FOR BUSINESS CUSTOMERS WHO HAVE TEMPORARILY CLOSED THEIR PREMISES

* SUPPORT INCLUDES A PRO-RATA REFUND OF PREMIUM RELATING TO BUSINESS CLOSURE

* SUPPORT INCLUDES MAINTAINING FULL COVER FOR UNOCCUPIED BUSINESS PREMISES WITHOUT ANY ADDITIONAL PREMIUM

* CONFIRMS LITIGATION BETWEEN CO & 3 PUBLICAN CUSTOMERS CLAIMING COVER FOR BUSINESS INTERRUPTION DUE TO COVID-19 CLOSURE SCHEDULED FOR HEARING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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