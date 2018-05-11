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May 11, 2018 / 9:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FC Global To Restate Annual Report On Form 10-K For Period Ending Dec. 31, 2017

Reuters Staff

2 Min Read

May 11 (Reuters) - FC Global Realty Inc:

* FC GLOBAL REALTY - CO DETERMINED TO RESTATE ITS ANNUAL REPORT ON FORM 10-K FOR PERIOD ENDING DECEMBER 31, 2017

* FC GLOBAL REALTY INC - DISCOVERED AN ERROR IN ITS REPORTING OF VALUE OF AN ASSET ACQUIRED DURING 2017

* FC GLOBAL REALTY SAYS VALUATION ERROR HAS IMPACT ON CO’S PREVIOUSLY RELEASED FINANCIAL RESULTS FOR FY 2017 - SEC FILING

* FC GLOBAL REALTY - EXPECTS CORRECTION OF ERROR WILL RESULT IN CO REPORTING INCREASE OF $577,000 IN LOSS REPORTED FOR FY 2017

* FC GLOBAL REALTY - DETERMINED THERE WAS DEFICIENCY IN INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING THAT CONSTITUTES MATERIAL WEAKNESS AT DEC 31, 2017

* FC GLOBAL REALTY - DETERMINED THAT THERE WAS A DEFICIENCY IN CONTROL REGARDING IDENTIFICATION AND VALUATION OF ASSETS ACQUIRED IN 2017

* FC GLOBAL REALTY INC - REMEDIATING MATERIAL WEAKNESS BY IMPLEMENTING PROCESS OF ENHANCED, MULTI-STAGE REVIEW OF IDENTIFICATION, AMONG OTHERS Source text: (bit.ly/2jO9nmC) Further company coverage:

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