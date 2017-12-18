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December 18, 2017 / 1:23 PM / a day ago

BRIEF-Fda Accepts Biologics License Application For Fremanezumab With Priority Review

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Teva Pharmaceutical Industries Ltd :

* FDA ACCEPTS BIOLOGICS LICENSE APPLICATION FOR FREMANEZUMAB WITH PRIORITY REVIEW FOR PREVENTION OF MIGRAINE AND GRANTS FAST TRACK DESIGNATION FOR CLUSTER HEADACHE DEVELOPMENT PROGRAM

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - TEVA ANTICIPATES LAUNCHING ANTI-CGRP PRODUCT IN U.S. FOR PREVENTION OF MIGRAINE IN 2018

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - FREMANEZUMAB ACHIEVED STATISTICALLY SIGNIFICANT RESULTS ACROSS ALL TRIAL ENDPOINTS

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - STUDIES FOR PHASE III ENFORCE CLINICAL RESEARCH PROGRAM ARE EXPECTED TO CONCLUDE IN EARLY 2019

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - CO HAS ALSO INITIATED A FREMANEZUMAB PHASE II CLINICAL PROGRAM FOR TREATMENT OF POST-TRAUMATIC HEADACHE DISORDER Source text for Eikon: Further company coverage:

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