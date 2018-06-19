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June 19, 2018 / 8:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Allows Label For Novartis' Drug Cosentyx To Include Psoriatic Arthritis Benefit

Reuters Staff

1 Min Read

June 19 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS RECEIVES FDA APPROVAL FOR INCLUSION OF NEW EVIDENCE THAT COSENTYX® INHIBITS PROGRESSION OF JOINT STRUCTURAL DAMAGE IN PSORIATIC ARTHRITIS

* NOVARTIS - RECEIVES FDA APPROVAL FOR INCLUSION OF NEW EVIDENCE THAT COSENTYX INHIBITS PROGRESSION OF JOINT STRUCTURAL DAMAGE IN PSORIATIC ARTHRITIS

* NOVARTIS-NEW PRESCRIBING INFORMATION TO INCLUDE DATA DEMONSTRATING COSENTYX SLOWS PROGRESSION OF JOINT STRUCTURAL DAMAGE ASSOCIATED WITH PSA AT WEEK 24

* NOVARTIS AG - DATA WILL BE ADDED TO DRUG’S PRESCRIBING INFORMATION AND IS EFFECTIVE IN U.S. IMMEDIATELY Source text for Eikon: Further company coverage:

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