Healthcare
May 22, 2020 / 6:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Announces Temporary Flexibility Policy Regarding Some Labeling Requirements For Foods For Humans

1 Min Read

May 22 (Reuters) - U.S. FDA:

* FDA - ANNOUNCES TEMPORARY FLEXIBILITY POLICY REGARDING SOME LABELING REQUIREMENTS FOR FOODS FOR HUMANS DURING COVID-19 PANDEMIC

* FDA - GIVING MANUFACTURERS FLEXIBILITY TO MAKE MINOR FORMULATION CHANGES IN SOME CIRCUMSTANCES WITHOUT MAKING CONFORMING LABEL CHANGES

* FDA - GIVING TEMPORARY FLEXIBILITY TO VENDING MACHINE INDUSTRY

* FDA - WON'T OBJECT IF COVERED OPERATORS DON'T MEET VENDING MACHINE LABELING REQUIREMENTS TO GIVE CALORIE INFORMATION FOR FOODS SOLD IN VENDING MACHINE Source text: (bit.ly/2Zs80jD)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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