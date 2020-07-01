Healthcare
July 1, 2020 / 12:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FDA Approves Bavencio As First-Line Maintenance Treatment For Patients With Locally Advanced Or Metastatic Urothelial Carcinoma

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Pfizer Inc:

* FDA APPROVES BAVENCIO AS FIRST-LINE MAINTENANCE TREATMENT FOR PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC UROTHELIAL CARCINOMA

* PFIZER INC - FIRST & ONLY FDA-APPROVED IMMUNOTHERAPY TO DEMONSTRATE A SIGNIFICANT OVERALL SURVIVAL BENEFIT IN FIRST-LINE SETTING IN PHASE III STUDY

* PFIZER INC - IN JAVELIN BLADDER 100, BAVENCIO MAINTENANCE TREATMENT EXTENDED MEDIAN OVERALL SURVIVAL BY 50% OVER STANDARD OF CARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below