Healthcare
July 7, 2020 / 3:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FDA Authorizes Marketing Of IQOS Tobacco Heating System With 'Reduced Exposure' Information

1 Min Read

July 7 (Reuters) - U.S. FDA

* FDA AUTHORIZES MARKETING OF IQOS TOBACCO HEATING SYSTEM WITH ‘REDUCED EXPOSURE’ INFORMATION

* FDA - AUTHORIZED THE MARKETING OF PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.’S “IQOS TOBACCO HEATING SYSTEM” AS MODIFIED RISK TOBACCO PRODUCTS

* FDA - AUTHORIZATION REQUIRES PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. TO CONDUCT POSTMARKET SURVEILLANCE

* FDA - PHILIP MORRIS MUST GET AUTHORIZATION FROM FDA TO MARKETING PRODUCTS WITH SAME MODIFIED EXPOSURE DATA AFTER INITIAL ORDERS EXPIRE IN 4 YEARS Source text : [ID:bit.ly/31TWE9e] Further company coverage:

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