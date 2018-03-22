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March 22, 2018 / 7:28 PM / Updated 7 minutes ago

BRIEF-FDA Continues To Recommend Magellan Lead Tests Not Be Used With Samples Taken From Vein

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - U.S. FDA :

* U.S FDA PROVIDES STATEMENT ON FINDINGS FROM ONGOING INVESTIGATION INTO LEAD TESTING ISSUES

* U.S. FDA-CONCLUDED THAT STUDIES PERFORMED BY BD WERE ROBUST & SHOWED THERE WAS SIGNIFICANT CHANCE OF FALSE RESULTS WITH MAGELLAN’S LEADCARE TESTS ‍​

* U.S FDA SAYS CONTINUES TO RECOMMEND THAT MAGELLAN LEAD TESTS NOT BE USED WITH BLOOD SAMPLES TAKEN FROM THE VEIN

* U.S FDA SAYS MAGELLAN’S LEAD TEST SYSTEMS CAN CONTINUE TO BE USED WITH BLOOD SAMPLES FROM A FINGER OR HEEL STICK

* AT FDA'S REQUEST, BD IS CONDUCTING TESTING TO DETERMINE IF LAB TESTS OTHER THAN MAGELLAN LEAD TESTS ARE AFFECTED BY THIURAM INTERFERENCE​‍​ Source text: (bit.ly/2G1K6io) Further company coverage:

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