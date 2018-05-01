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Consumer Goods and Retail
May 1, 2018 / 3:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FDA, FTC Take Action Against Cos "Misleading Kids" With E-Liquids

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration :

* U.S. FDA SAYS FDA, FTC TAKE ACTION AGAINST COMPANIES “MISLEADING KIDS” WITH E-LIQUIDS THAT RESEMBLE CHILDREN’S JUICE BOXES, CANDIES AND COOKIES

* FDA - ISSUED 13 WARNING LETTERS TO COS FOR SELLING E-LIQUIDS USED IN E-CIGARETTES WITH LABELING THAT CAUSE THEM TO RESEMBLE KID-FRIENDLY FOOD PRODUCTS

* FDA - SEVERAL OF THE COMPANIES RECEIVING WARNING LETTERS WERE ALSO CITED FOR ILLEGALLY SELLING E-LIQUIDS USED IN E-CIGARETTES TO MINORS

* FDA - SOME EXAMPLES OF PRODUCTS IN WARNING LETTERS INCLUDE “ONE MAD HIT JUICE BOX,” “VAPE HEADS SOUR SMURF SAUCE,” “V’NILLA COOKIES & MILK” Source text for Eikon:

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