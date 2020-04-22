Healthcare
April 22, 2020 / 4:45 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FDA Grants Accelerated Approval For Immunomedics’ Trodelvy In Previously-Treated Breast Cancer

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Immunomedics Inc:

* FDA GRANTS ACCELERATED APPROVAL FOR IMMUNOMEDICS’ TRODELVY IN PREVIOUSLY-TREATED METASTATIC TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER

* IMMUNOMEDICS INC - TRODELVY CARRIES A BLACK BOX WARNING FOR SEVERE NEUTROPENIA AND SEVERE DIARRHEA

* IMMUNOMEDICS INC - REMAINS ON TRACK TO ACHIEVE TOPLINE RESULTS FROM ASCENT STUDY BY MID-2020.

* IMMUNOMEDICS INC - THERE WERE NO DEATHS RELATED TO TRODELVY TREATMENT AND NO SEVERE CASES OF NEUROPATHY OR INTERSTITIAL LUNG DISEASE Source text for Eikon: Further company coverage:

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