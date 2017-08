July 25 (Reuters) - Flex Pharma Inc

* FDA grants fast track designation to Flex Pharma’s FLX-787 for the treatment of severe muscle cramps associated with ALS

* ‍Phase 2 trials in ALS and CMT to commence in us this quarter​

* ‍Phase 2 trials in ALS and CMT to commence in us this quarter​

* ‍Prioritizing US phase 2 commend trial; exploratory Australian ALS study to end early​ Source text for Eikon: Further company coverage: