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March 13, 2018 / 11:11 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-FDA Grants Priority Review To Merck’s Supplemental Biologics License Application For Keytruda

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* FDA GRANTS PRIORITY REVIEW TO MERCK’S SUPPLEMENTAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATION (SBLA) FOR KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) FOR TREATMENT OF ADVANCED CERVICAL CANCER

* FDA GRANTS PRIORITY REVIEW TO MERCK’S SUPPLEMENTAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATION (SBLA) FOR KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) FOR TREATMENT OF ADVANCED CERVICAL CANCER

* MERCK & CO INC - FDA HAS SET A PDUFA, OR TARGET ACTION, DATE OF JUNE 28, 2018.

* MERCK & CO INC - FDA HAS SET A PDUFA, OR TARGET ACTION, DATE OF JUNE 28, 2018

* MERCK & CO INC - SBLA FOR KEYTRUDA IS BASED IN PART ON DATA FROM PHASE 2 KEYNOTE-158 TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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