Healthcare
March 3, 2020 / 8:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Informs Patients, Providers & Manufacturers About Potential Cybersecurity Vulnerabilities In Certain Medical Devices

1 Min Read

March 3 (Reuters) - FDA:

* FDA - INFORMS PATIENTS, PROVIDERS & MANUFACTURERS ABOUT POTENTIAL CYBERSECURITY VULNERABILITIES IN CERTAIN MEDICAL DEVICES WITH BLUETOOTH LOW ENERGY

* FDA - NOT AWARE OF ANY CONFIRMED ADVERSE EVENTS RELATED TO SET OF CYBERSECURITY VULNERABILITIES

* FDA - INFORMING PATIENTS, HEALTH CARE PROVIDERS AND MANUFACTURERS ABOUT SET OF CYBERSECURITY VULNERABILITIES, REFERRED TO AS “SWEYNTOOTH”

* FDA SAYS VULNERABILITIES MAY ALLOW UNAUTHORIZED USER TO WIRELESSLY CRASH MEDICAL DEVICE, STOP IT FROM WORKING, OR ACCESS DEVICE FUNCTIONS

* FDA - MEDICAL DEVICE MANUFACTURERS ARE ASSESSING WHICH DEVICES MAY BE AFFECTED BY SWEYNTOOTH, ARE IDENTIFYING RISK & REMEDIATION ACTIONS Source text: (bit.ly/38fBFxi)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below