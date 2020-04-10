Healthcare
April 10, 2020 / 4:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Is Providing Limited Regulatory Flexibility For Compounders That Can't Obtain Sufficient Supplies Of PPE For Sterile Compounding

1 Min Read

April 10 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration:

* FDA - ISSUES GUIDANCE ON TEMPORARY POLICY RELATED TO PPE USE DURING HUMAN DRUG COMPOUNDING, AT FACILITIES NOT REGISTERED WITH FDA AS OUTSOURCING FACILITIES

* FDA - POLICY IS INTENDED TO REMAIN IN EFFECT ONLY FOR DURATION OF PUBLIC HEALTH EMERGENCY RELATED TO COVID-19 DECLARED BY HHS

* FDA - PROVIDING LIMITED REGULATORY FLEXIBILITY FOR COMPOUNDERS THAT CAN'T OBTAIN SUFFICIENT SUPPLIES OF PPE FOR STERILE COMPOUNDING Source text: (bit.ly/2XpzmG8)

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