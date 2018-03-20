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March 20, 2018 / 1:39 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-FDA Issues Advance Notice Of Proposed Rulemaking To Obtain Information Related To Tobacco Products‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - U. S. Food and Drug Administration:

* FDA COMMISSIONER GOTTLIEB SAYS FDA ISSUING ADVANCE NOTICE OF PROPOSED RULEMAKING TO OBTAIN INFORMATION RELATED TO ROLE FLAVORS PLAY IN TOBACCO PRODUCTS‍​

* FDA’S GOTTLIEB SAYS WHEN IT COMES TO FLAVORS IN NON-COMBUSTIBLE PRODUCTS AGENCY RECOGNIZES ISSUE INVOLVES ADDITIONAL CONSIDERATIONS

* FDA’S GOTTLIEB SAYS “NEED TO BE WARY OF THE ROLE FLAVORS PLAY IN ATTRACTING YOUTH TO INITIATE ON ANY TOBACCO PRODUCT THAT COULD LEAD TO REGULAR USE”

* FDA’S GOTTLIEB - AWARE CERTAIN FLAVORS MAY HELP ADDICTED ADULT SMOKERS SWITCH TO POTENTIALLY LESS HARMFUL FORMS OF NICOTINE-CONTAINING TOBACCO PRODUCTS

* FDA’S GOTTLIEB SAYS IMPORTANT THAT WE “RE-EXAMINE ISSUE OF FLAVORS” AS WE WORK TO SIGNIFICANTLY REDUCE TOBACCO-RELATED DISEASE AND DEATH

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