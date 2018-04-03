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April 3, 2018 / 3:16 PM / in a day

BRIEF-FDA Orders Mandatory Recall For Kratom Products Due To Risk Of Salmonella ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) -

* FDA ORDERS MANDATORY RECALL FOR KRATOM PRODUCTS DUE TO RISK OF SALMONELLA

* U.S. FDA SAYS ISSUED MANDATORY RECALL ORDER FOR ALL FOOD PRODUCTS CONTAINING POWDERED KRATOM MANUFACTURED BY TRIANGLE PHARMANATURALS LLC

* U.S. FDA SAYS TRIANGLE PHARMANATURALS “REFUSED TO COOPERATE” WITH FDA DESPITE REPEATED ATTEMPTS TO ENCOURAGE VOLUNTARY RECALL

* U.S. FDA SAYS TOOK ACTION AFTER CO FAILED TO COOPERATE WITH FDA’S REQUEST TO CONDUCT A VOLUNTARY RECALL

* U.S. FDA SAYS 2 SAMPLES OF KRATOM PRODUCTS MANUFACTURED BY TRIANGLE PHARMANATURALS TESTED POSITIVE FOR SALMONELLA

* U.S. FDA SAYS 4 ADDITIONAL SAMPLES OF VARIOUS TYPES OF KRATOM PRODUCT ASSOCIATED WITH TRIANGLE PHARMA COLLECTED BY FDA,TESTED POSITIVE FOR SALMONELLA‍​

Source text : [ID:reut.rs/2GwMuOB]

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