Healthcare
May 21, 2020 / 7:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FDA Posts List Of Antibody Tests Removed From "Notification List" Under Policy For Covid-2019 Tests

1 Min Read

May 21 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration:

* FDA - POSTED LIST OF ANTIBODY TESTS BEING REMOVED FROM “NOTIFICATION LIST” UNDER POLICY FOR COVID-2019 TESTS DURING PUBLIC HEALTH EMERGENCY

* FDA - ANTIBODY TESTS ON NEW REMOVAL LIST INCLUDE THOSE VOLUNTARILY WITHDRAWN FROM NOTIFICATION LIST BY THE TEST’S COMMERCIAL MANUFACTURER

* FDA - ANTIBODY TESTS ON NEW REMOVAL LIST INCLUDE THOSE FOR WHICH THERE IS NOT A PENDING EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) REQUEST OR ISSUED EUA Source text for Eikon:

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