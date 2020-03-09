Healthcare
March 9, 2020 / 9:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Puts Partial Clinical Hold On Phase 1 Trial Of Unum Therapeutics' Actr707

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Unum Therapeutics Inc:

* UNUM THERAPEUTICS - CO WAS VERBALLY NOTIFIED BY FDA THAT IT HAD PLACED PARTIAL CLINICAL HOLD ON PHASE 1 TRIAL OF ACTR707 IN COMBINATION WITH RITUXIMAB

* UNUM THERAPEUTICS -CLINICAL HOLD FOLLOWED SUBMISSION OF SAFETY REPORT REGARDING ONE PATIENT IN TRIAL WHO EXPERIENCED GRADE 3 SERIOUS ADVERSE EVENT

* UNUM THERAPEUTICS INC - PATIENTS WHO PREVIOUSLY RECEIVED ACTR707 CAN CONTINUE TO RECEIVE RITUXIMAB INFUSIONS ON STUDY Source : (bit.ly/2IyPXi5) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below