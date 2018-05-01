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May 1, 2018 / 11:46 AM / in 35 minutes

BRIEF-FDA Releases Theratechnologies From Post-Approval Commitments Related To EGRIFTA

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Theratechnologies Inc:

* FDA RELEASES THERATECHNOLOGIES FROM POST-APPROVAL COMMITMENTS RELATED TO EGRIFTA® (TESAMORELIN FOR INJECTION)

* THERATECHNOLOGIES - FDA DETERMINED LARGE-SCALE POST-APPROVAL TRIALS NO LONGER REQUIRED AS CURRENT LABELING ADEQUATELY REFLECTS SAFETY PROFILE OF EGRIFTA

* THERATECHNOLOGIES - FOR YEAR ENDED NOV 30, 2017, CO ESTIMATED POST-APPROVAL COMMITMENTS WILL REQUIRE $13 MILLION INVESTMENT, WHICH WILL NO LONGER BE NEEDED Source text for Eikon: Further company coverage:

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