Healthcare
February 19, 2020 / 7:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Says Abbott Vascular Recalls NC Trek RX And NC Traveler RX Coronary Dilatation Catheters Due To Failure Of Balloon To Deflate

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - FDA:

* FDA SAYS ABBOTT VASCULAR RECALLS NC TREK RX AND NC TRAVELER RX CORONARY DILATATION CATHETERS DUE TO FAILURE OF BALLOON TO DEFLATE

* FDA SAYS HAS IDENTIFIED ABBOTT VASCULAR RECALL AS A CLASS I RECALL

* FDA SAYS 13,891 NC TREK RX AND NC TRAVELER RX CORONARY DILATATION CATHETERS IN U.S. WERE RECALLED DUE TO FAILURE OF BALLOON TO DEFLATE

* FDA SAYS ABBOT VASCULAR HAS RECEIVED 13 COMPLAINTS RELATED TO CORONARY DILATATION CATHETERS FAILURE, ONE DEATH HAS BEEN REPORTED Source text: (bit.ly/3bQHSCW) Further company coverage:

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