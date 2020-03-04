Healthcare
March 4, 2020 / 2:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Says In Addition To Tests CDC Is Distributing To Public Health Labs, Additional CDC Tests Are Being Produced By Commercial Test Manufacturer IDT

1 Min Read

March 4 (Reuters) - FDA:

* FDA - IN ADDITION TO TESTS CDC IS DISTRIBUTING TO PUBLIC HEALTH LABS, ADDITIONAL CDC TESTS ARE BEING PRODUCED BY COMMERCIAL TEST MANUFACTURER IDT

* FDA - FDA IS WORKING WITH OTHER COMMERCIAL LABS AND ACADEMIC LABS THAT COULD PROVIDE EVEN MORE CAPACITY ON A ROLLING BASIS

* FDA - BY THE END OF NEXT WEEK, IDT BELIEVES THEY CAN INCREASE PRODUCTION TO ALLOW FOR UP TO 4 MILLION TESTS TO BE SHIPPED & AVAILABLE PER WEEK

* FDA SAYS BY END OF THIS WEEK COMMERCIAL TEST MANUFACTURER IDT EXPECTS TO HAVE SHIPPED 1 MILLION TESTS TO NON-PUBLIC HEALTH LABS

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