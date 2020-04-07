Healthcare
April 7, 2020 / 11:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA Says It Approved An ANDA For Hydroxychloroquine Sulfate Tablets

1 Min Read

April 7 (Reuters) - FDA:

* FDA - APPROVED AN ANDA FOR HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS USP, 200 MG. FOR TREATMENT OF UNCOMPLICATED MALARIA

* FDA - APPROVED AN ANDA FOR HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS FOR TREATMENT OF CHRONIC DISCOID LUPUS ERYTHEMATOSUS AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

* FDA - APPROVED AN ANDA FOR HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS ALSO FOR TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC RHEUMATOID ARTHRITIS IN ADULTS

* FDA - APPROVAL OF ANDA FOR HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS GRANTED TO ACCORD HEALTHCARE INC Source text: (bit.ly/3aScEuh)

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