Healthcare
March 10, 2020 / 7:57 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-FDA Says Postponing Most Foreign Inspections Through April, Effective Immediately

1 Min Read

March 10 (Reuters) - FDA:

* FDA SAYS FDA IS POSTPONING MOST FOREIGN INSPECTIONS THROUGH APRIL, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* FDA SAYS INSPECTIONS OUTSIDE U.S. DEEMED MISSION-CRITICAL WILL STILL BE CONSIDERED ON A CASE-BY-CASE BASIS

* FDA SAYS IS POSTPONING MOST FOREIGN INSPECTIONS THROUGH APRIL IN RESPONSE TO COVID-19 OUTBREAK

* FDA -TO WORK WITH U.S. CUSTOMS & BORDER PROTECTION TO TARGET PRODUCTS FOR IMPORTATION INTO U.S. THAT VIOLATE LEGAL REQUIREMENTS FOR FDA-REGULATED PRODUCTS Source text for Eikon:

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