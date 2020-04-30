Healthcare
April 30, 2020 / 5:20 PM / in 2 hours

BRIEF-FDA Says Vascular Solutions Recalls Langston Dual Lumen Catheter Due To Risk Of Separation During Use

1 Min Read

April 30 (Reuters) - U.S. FDA:

* FDA SAYS VASCULAR SOLUTIONS RECALLS LANGSTON DUAL LUMEN CATHETER DUE TO RISK OF SEPARATION DURING USE

* FDA SAYS VASCULAR SOLUTIONS RECALLED 4,304 LANGSTON DUAL LUMEN CATHETER DEVICES IN THE U.S.

* FDA SAYS THERE HAVE BEEN 8 COMPLAINTS AND NO REPORTS OF INJURY OR DEATH RELATED TO VASCULAR SOLUTIONS LANGSTON DUAL LUMEN CATHETER

* FDA SAYS IT IDENTIFIED VASCULAR SOLUTIONS LANGSTON DUAL LUMEN CATHETER RECALL AS A CLASS I RECALL Source text: (bit.ly/2yUReys) Further company coverage:

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