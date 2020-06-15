Healthcare
June 15, 2020 / 10:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FDA Warns Against Combination Of Chloroquine Phosphate Or Hydroxychloroquine Sulfate & Remdesivir

1 Min Read

June 15 (Reuters) - FDA:

* FDA WARNS OF NEWLY DISCOVERED POTENTIAL DRUG INTERACTION THAT MAY REDUCE EFFECTIVENESS OF A COVID-19 TREATMENT AUTHORIZED FOR EMERGENCY USE

* FDA - WARNING HEALTH CARE PROVIDERS ABOUT NEWLY DISCOVERED POTENTIAL DRUG INTERACTION RELATED TO REMDESIVIR

* FDA - CO-ADMINISTRATION OF REMDESIVIR & CHLOROQUINE PHOSPHATE OR HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE IS NOT RECOMMENDED

* FDA - CO-ADMINISTRATION MAY RESULT IN IN REDUCED ANTIVIRAL ACTIVITY OF REMDESIVIR Source text: bit.ly/3hA6JxQ Further company coverage:

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