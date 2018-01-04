FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 4, 2018 / 4:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FDA Warns American Cryostem Of Deviations Related To Co's Stem Cell Product

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 4 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration:

* FDA WARNS AMERICAN CRYOSTEM CORPORATION OF SIGNIFICANT DEVIATIONS RELATED TO ITS UNAPPROVED STEM CELL PRODUCT, ATCELL

* U.S. FDA​ - POSTED WARNING LETTER ISSUED TO AMERICAN CRYOSTEM CORPORATION FOR MARKETING ADIPOSE DERIVED STEM CELL PRODUCT WITHOUT FDA APPROVAL

* U.S. FDA - RECENTLY INSPECTED AMERICAN CRYOSTEM & FOUND IT WAS PROCESSING ADIPOSE TISSUE INTO PRODUCT CALLED ATCELL, MARKETING IT WITHOUT APPROVAL

* U.S. FDA - UNDER FDA’S RISK-BASED ENFORCEMENT STRATEGY, ATCELL ALSO CREATES CONCERNS DUE TO THE WAY IT IS BEING ADMINISTERED INTO PATIENTS’ BODIES

* U.S. FDA - ATCELL ALSO CREATES CONCERNS DUE TO HOW IT IS PROMOTED FOR THE TREATMENT OF SERIOUS OR LIFE-THREATENING DISEASES OR CONDITIONS

* U.S. FDA - AMERICAN CRYOSTEM‘S METHOD OF MANUFACTURING RISKS ATCELL POTENTIALLY BEING CONTAMINATED WITH MICROORGANISMS, OTHER QUALITY DEFECTS

* U.S. FDA - AMERICAN CRYOSTEM‘S MANUFACTURING METHOD INCLUDED SPECIFIC DEVIATIONS SUCH AS UNVALIDATED PROCESSES & AN INADEQUATELY CONTROLLED ENVIRONMENT

* U.S. FDA - FDA HAS REQUESTED RESPONSE FROM AMERICAN CRYOSTEM WITHIN 15 WORKING DAYS DETAILING HOW VIOLATIONS NOTED IN WARNING LETTER WILL BE CORRECTED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.