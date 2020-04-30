Healthcare
April 30, 2020 / 1:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FDA's Hahn Says Moving At "Lightning Speed" To Review Data On Gilead's Coronavirus Drug - Bloomberg

1 Min Read

April 30 (Reuters) -

* U.S. FDA COMMISSIONER HAHN SAYS MOVING AT “LIGHTNING SPEED” TO REVIEW DATA ON GILEAD’S EXPERIMENTAL COVID-19 TREATMENT REMDESIVIR - BLOOMBERG

* U.S. FDA COMMISSIONER HAHN SAYS WANT TO LOOK AT TOTALITY OF DATA TO MAKE SURE GILEAD’S REMDESIVIR IS TARGETED TO THE RIGHT PATIENTS - BLOOMBERG

* FDA'S HAHN DECLINED TO OFFER TIMELINE FOR ALLOWING REMDESIVIR TO REACH MARKET; SAID “SEVERAL DIFFERENT PATHWAYS” AVAILABLE FOR REVIEW - BLOOMBERG Source text : bloom.bg/3aQ8imz Further company coverage:

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