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April 24, 2020 / 2:26 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fed posts 3 liquidity facility transaction details through April 14

1 Min Read

April 24 (Reuters) -

* U.S. FED SAYS PRIMARY DEALER CREDIT FACILITY ISSUED $34.5 BILLION IN LOANS THROUGH APRIL 14 VERSUS COLLATERAL OF $38.4 BILLION

* FED SAYS NY FED COLLECTED INTEREST, FEES AND OTHER REVENUE ON THE PDCF OF $5.1 MILLION THROUGH APRIL 14

* FED SAYS COMMERCIAL PAPER FUNDING FACILITY ISSUED $249.3 MILLION IN LOANS THROUGH APRIL 14 VERSUS COLLATERAL PLEDGED OF $269.8 MILLION

* FED SAYS MONEY MARKET MUTUAL FUND FACILITY ISSUED $51.1 BILLION IN LOANS THROUGH APRIL 14 VERSUS COLLATERAL PLEDGED OF $51 BILLION

* FED SAYS COLLECTED FEES TOTALING $34.2 MILLION ON THE MMLF

For the full report see:

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Reporting by Dan Burns

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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