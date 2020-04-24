BRIEF-Fed posts 3 liquidity facility transaction details through April 14

April 24 (Reuters) -
* U.S. FED SAYS PRIMARY DEALER CREDIT FACILITY ISSUED $34.5 BILLION IN LOANS THROUGH APRIL 14 VERSUS COLLATERAL OF $38.4 BILLION
* FED SAYS NY FED COLLECTED INTEREST, FEES AND OTHER REVENUE ON THE PDCF OF $5.1 MILLION THROUGH APRIL 14
* FED SAYS COMMERCIAL PAPER FUNDING FACILITY ISSUED $249.3 MILLION IN LOANS THROUGH APRIL 14 VERSUS COLLATERAL PLEDGED OF $269.8 MILLION
* FED SAYS MONEY MARKET MUTUAL FUND FACILITY ISSUED $51.1 BILLION IN LOANS THROUGH APRIL 14 VERSUS COLLATERAL PLEDGED OF $51 BILLION
* FED SAYS COLLECTED FEES TOTALING $34.2 MILLION ON THE MMLF
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Reporting by Dan Burns