FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 14, 2018 / 11:53 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Federal Trade Commission Grants Early Termination Of Hart-Scott-Rodino Waiting Period For Proposed Fairmount Santrol And Unimin Merger

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Fairmount Santrol Holdings Inc :

* FEDERAL TRADE COMMISSION GRANTS EARLY TERMINATION OF HART-SCOTT-RODINO WAITING PERIOD FOR PROPOSED FAIRMOUNT SANTROL AND UNIMIN MERGER

* FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS INC - ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN MID-2018​

* FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS INC - ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN MID-2018, SUBJECT TO OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS

* FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS INC - ‍TRANSACTION WITH UNIMIN CORP IS EXPECTED TO CLOSE IN MID-2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.