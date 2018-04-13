FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
April 13, 2018 / 8:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Federated Investors To Buy Majority Interest In ESG Manager Hermes Investment Management From BT Pension Scheme

Reuters Staff

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Federated Investors, Inc.:

* FEDERATED INVESTORS, INC. TO ACQUIRE MAJORITY INTEREST IN LONDON-BASED INTEGRATED ESG MANAGER HERMES INVESTMENT MANAGEMENT FROM BT PENSION SCHEME

* UPON CLOSING, FEDERATED WILL PAY £246 MILLION (APPROXIMATELY $350 MILLION) TO BTPS FOR A 60 PERCENT INTEREST IN HERMES

* AGREEMENT HAS BEEN APPROVED BY BOARDS OF FEDERATED AND BTPS

* BTPS WILL RETAIN A 29.5 PERCENT SHARE IN HERMES AND WILL CONTINUE TO INVEST IN HERMES’ STRATEGIES AS A CLIENT

* FEDERATED WILL FUND TRANSACTION THROUGH A COMBINATION OF CASH AND AN EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY

* COMBINED ORGANIZATION WOULD HAVE ABOUT $442.2 BILLION (£327.6 BILLION) IN ASSETS UNDER MANAGEMENT

* CERTAIN MEMBERS OF HERMES’ MANAGEMENT WILL HOLD AN AGGREGATE 10.5 PERCENT INTEREST IN HERMES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.