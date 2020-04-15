Healthcare
April 15, 2020 / 9:53 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fed's Daly Says Don't Expect Sharp V-Shaped Recovery - WSJ

1 Min Read

April 15 (Reuters) -

* FED’S DALY SAYS DON’T EXPECT A SHARP V-SHAPED RECOVERY, EXPECT SOMETHING MORE LIKE NEGATIVE QUARTERS OF GROWTH THROUGHOUT 2020 - WSJ

* FED’S DALY SAYS EXPECTS GRADUAL RETURN TO POSITIVE GROWTH IN 2021 - WSJ

* FED’S DALY SAYS “STILL OPTIMISTIC THAT WE CAN ACHIEVE OUR DUAL MANDATE GOALS, BUT IT’S GOING TO TAKE SOME TIME” - WSJ

* FED'S DALY SAYS FED IS COMMITTED TO KEEPING RATES AT ROCK-BOTTOM LEVELS UNTIL AFTER THE CRISIS PASSES - WSJ Source text : [ID: on.wsj.com/34C0Xpb] Further company coverage: [ ]

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