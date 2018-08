Aug 1 (Reuters) - FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG :

* GREEN LIGHT FOR THE TAKEOVER OF STANZ- UND LASERTECHNIK JESSEN GMBH

* GERMANY’S FEDERAL CARTEL OFFICE APPROVED ACQUISITION OF STANZ- UND LASERTECHNIK JESSEN GMBH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)