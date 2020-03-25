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March 25, 2020 / 1:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fellow Finance Withdraws Guidance For 2020

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Fellow Finance Oyj:

* FELLOW FINANCE WITHDRAWS ITS GUIDANCE FOR 2020

* ON CORONAVIRUS: FELLOW FINANCE WITHDRAWS ITS GUIDANCE FOR 2020

* ON CORONAVIRUS: CORONA VIRUS OUTBREAK HAS CHANGED BUSINESS ENVIRONMENT, WEAKENED VISIBILITY AND IS LIKELY TO WEAKEN FELLOW FINANCE’S FINANCIAL PERFORMANCE IN 2020

* IN CURRENT RAPIDLY EVOLVING AND CHANGING SITUATION IT IS TOO EARLY TO MAKE RELIABLE AND SPECIFIC ESTIMATES FOR A NEW ADJUSTED GUIDANCE.

* GUIDANCE WILL BE ISSUED WHEN VISIBILITY FOR FUTURE IS BETTER. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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