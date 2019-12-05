Switzerland Market Report
December 5, 2019 / 9:57 PM / 2 days ago

BRIEF-Fergene's Bladder Cancer Therapy Trial Meets Main Goal In Late-Stage Study

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Blackstone Group Inc:

* FERGENE ANNOUNCES PIVOTAL PHASE 3 STUDY OF NADOFARAGENE FIRADENOVEC MET ITS PRIMARY ENDPOINT WITH MORE THAN HALF OF PATIENTS WITH HIGH-GRADE NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER (CIS ± TA/T1) ACHIEVING A COMPLETE RESPONSE AT THREE MONTHS

* FERGENE, A NEW GENE THERAPY COMPANY FORMED BY FERRING PHARMACEUTICALS AND BLACKSTONE LIFE SCIENCES, SAYS STUDY MET ITS PRIMARY ENDPOINT

* FERGENE SAYS STUDY CLINICAL RESULTS ALSO SUPPORT A FAVORABLE SAFETY AND TOLERABILITY PROFILE FOR NADOFARAGENE FIRADENOVEC Source text for Eikon: Further company coverage:

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