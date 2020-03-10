BRIEF-Ferragamo sees Q1 revenue falling by up to one third due to coronavirus

March 10 (Reuters) - SALVATORE FERRAGAMO, CEO Micaela Le Divelec and CFO Alessandro Corsi told analysts in post-results conference-call
* HAS BEEN CANCELLING SOME ORDERS FROM SUPPLIERS AS HAVE OTHER LUXURY BRANDS
* WORKING TO ENSURE CONTINUITY OF BUSINESS OPERATIONS WITHIN FRAMEWORK OF RESTRICTIONS IN ITALY, NO EVIDENCE OF ANY ISSUES SO FAR
* SEES REVENUE DECLINE IN Q1 OF BETWEEN ONE-FOURTH AND ONE-THIRD COMPARED TO LAST YEAR IF THINGS DON’T CHANGE
* WILL HAVE TO ADOPT A SPECIFIC DISCOUNTING STRATEGY WITHOUT JEOPARDISING EXCLUSIVITY OF THE BRAND