FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 7, 2018 / 1:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ferrellgas Partners Announces New $575 Million Senior Secured Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Ferrellgas Partners LP:

* FERRELLGAS PARTNERS ANNOUNCES NEW $575 MILLION SENIOR SECURED CREDIT FACILITY

* FERRELLGAS - FIVE-YEAR FACILITY REPLACES CURRENT $575 MILLION SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY

* FERRELLGAS LP - ANNOUNCED AGREEMENT WITH LENDING GROUP LED BY TPG SPECIALTY LENDING TO PROVIDE CO WITH A NEW SENIOR SECURED CREDIT FACILITY

* FERRELLGAS - WORKING TO CLOSE ON A MULTI-YEAR EXTENSION OF ITS ACCOUNTS RECEIVABLE SECURITIZATION FACILITY

* FERRELLGAS - COMPANY IS EVALUATING VARIOUS OPTIONS RELATED TO ITS NEAR-DATED OUTSTANDING UNSECURED BONDS

* FERRELLGAS - NEW FACILITY INCLUDES A $300 MILLION CASH FLOW REVOLVER, AS WELL AS A $275 MILLION TERM LOAN Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.