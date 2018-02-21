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February 21, 2018 / 2:10 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Ferrellgas Partners Announces Sale Of Rail Car Assets Of Bridger Rail Shipping

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Ferrellgas Partners LP:

* FERRELLGAS PARTNERS LP ANNOUNCES SALE OF RAIL CAR ASSETS OF BRIDGER RAIL SHIPPING, LLC

* FERRELLGAS PARTNERS LP - SALE IS TO AN UNDISCLOSED BUYER FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $47 MILLION

* FERRELLGAS PARTNERS LP - PROCEEDS FROM DEAL WILL BE USED TO REDUCE OUTSTANDING DEBT ON COMPANY‘S SECURED CREDIT FACILITY

* FERRELLGAS PARTNERS LP - IN FISCAL Q2, EXPECT TO REPORT NON-CASH LOSS ON MODEL CPC-1232 RAIL CARS OF ABOUT $35 MILLION

* FERRELLGAS PARTNERS LP - NO GAIN OR LOSS IS EXPECTED FROM SALE OF MODEL DOT-117 RAILCARS

* FERRELLGAS - “MARKET FOR OUR RAIL CARS HAS CHANGED IN RECENT YEARS...SO WE HAVE MADE STRATEGIC DECISION TO EXIT RAIL CAR BUSINESS” Source text for Eikon: Further company coverage:

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