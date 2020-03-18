BRIEF-Ferrexpo Says Deferred Its Decision On Final Ordinary And/Or Special Dividend

March 18 (Reuters) - Ferrexpo PLC:
* DURING 1Q 2020, COVID-19 BEGAN CAUSING DISRUPTION TO CHINESE SUPPLY CHAINS IMPACTING DISTRIBUTION NETWORKS OF STEEL PRODUCERS
* SPREAD OF VIRUS INTO EUROPE, HOWEVER, COULD RESULT IN FURTHER ECONOMIC UNCERTAINTY
* PRIOR TO VIRUS, HAD EXPECT STEEL PROFITABILITY IN EUROPE TO SHOW A MILD RECOVERY IN KEY MARKETS FROM SECOND HALF OF YEAR ONWARDS
* EXPORT WILL LIKELY SWITCH BACK TO DOMESTIC CUSTOMERS IN 2020 GIVEN LOWER INTERNATIONAL PELLET PREMIUMS COMPARED TO 2018
* LOWER PELLET PREMIUMS COULD SEE SOME HIGH-COST SUPPLY EXITING MARKET
* DEFERRED ITS DECISION ON A FINAL ORDINARY AND/OR SPECIAL DIVIDEND
* FERREXPO-TO CONSIDER POTENTIAL FINAL ORDINARY AND/OR SPECIAL DIVIDEND FOR FY2019 ONCE MARKET SITUATION AND EFFECT OF COVID-19 VIRUS HAS BECOME CLEARER Source text for Eikon: Further company coverage: