BRIEF-Ferrovial Says Budimex Sale Was Optimistic And Believes Asset Still Has Value And More Room To Go

July 30 (Reuters) - Ferrovial SA says:
* WE CANNOT RULE OUT ANY EQUITY INJECTION IN AIRPORTS, UNLIKELY FOR HEATHROW BUT POSSIBLE FOR AGS
* DIVESTMENT PACE COULD CHANGE IN AREAS GETTING INTEREST AND SHOWING RESILIENCE LIKE WASTE DISPOSAL
* COVID-19 COST CONSTRUCTION 44 MILLION EUROS DUE TO LOCKDOWNS, RAISED PROVISIONS, ESTIMATED ZERO CLAIMS RECOVERY
* ON RENEWED JUMBO DIVIDEND FROM U.S. TOLL ROADS: WE AIM TO REPLICATE 2019 REFINANCING OF NTE
* TOO EARLY TO CONSIDER ENDING WAIVERS DUE TO STATES OF ALARM IN VARIOUS COUNTRIES, HOPEFULLY CLOSE TO IT
* BUDIMEX SALE WAS OPTIMISTIC AND BELIEVES ASSET STILL HAS VALUE AND MORE ROOM TO GO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Nathan Allen)